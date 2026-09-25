Москва25 сен Вести.Крупнейший и старейший передвижной парк развлечений Финляндии Suomen Tivoli прекратил работу после 138 лет существования. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Последним днем работы луна-парка стало 6 сентября.

По данным Yle, причина закрытия – многолетние финансовые трудности. Выручки парка не хватало для покрытия расходов, а предпосылок для выхода бюджета в плюс не было.

Особенно серьезно на деятельности Suomen Tivoli отразились последствия пандемии COVID-19, после которой финансовые проблемы приобрели затяжной характер.

Положение парка также осложнили высокая инфляция, подорожание энергоносителей, изменение потребительского поведения и общий экономический спад в Финляндии.

Ранее Bloomberg сообщало, что уровень безработицы в стране вырос до рекордных значений. В мае показатель составил 10,8%, рост продолжается на фоне экономических трудностей в Финляндии.