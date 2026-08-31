КСИР: Иран пока не собирается воевать с США на Уолл-стрит КСИР: Тегеран пока не планирует вести войну с США на Уолл-стрит

Москва31 авг Вести.Вооруженные силы Ирана придерживаются традиционных способов ведения боевых действий и считают текущую тактику достаточной, не видя на данный момент необходимости в ассиметричной войне. Об этом заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

Мы сейчас ведем традиционную войну, а не асимметричную. Асимметричная война означает боевые действия на Уолл-стрит и на Манхэттене – война везде и в любое время с использованием возможностей, которые пока не были задействованы. До сих пор нужды в этом не было, мы справлялись и обеспечивали свою безопасность с помощью БПЛА и ракет сказал Нагди в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen

Ранее министр экономики США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон планирует в течение недели ввести санкции в отношении одного из банков, чтобы ограничить движение финансов для Ирана. Также он пообещал каждую неделю вводить новые санкции в отношении различных структур за связи с Тегераном, чтобы усилить давление на Исламскую Республику.