Москва29 окт Вести.Бригады "Азова" (террористическая организация, запрещенная в России) могли оставить свои позиции, опасаясь, что российские удары по мостам через Днепр отрежут им пути отхода. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Еще несколько недель назад мы очень много слышали об "Азове", различных бригадах "Азова" и о той роли, которую они вдруг стали играть в конфликте. Но теперь мы о них больше не слышим. <…> Что с ними случилось? Может быть, они сделали очевидные выводы из того, что происходит с ударами по мостам через Днепр, и посчитали, что если останутся на своих позициях, <…> то в скором времени их отрежут, и они застрянут на восточном или, как говорят русские, левом берегу Днепра сказал он

Оказаться в таком положении бойцы этих подразделений, по выражению Меркуриса, не хотят. Он предположил, что они уже могли принять решение уходить с передовой и отступать в тыл, возможно в Киев, однако подчеркнул, что это лишь догадка.

Во вторник в Минобороны сообщили, что ночью Вооруженные силы России поразили Южный мост в Киеве, который используется для перевозки военных грузов. Сооружение является связующим звеном между трассами Киев-Одесса, Киев-Чоп и Киев-Харьков. Движение по мосту идет через три полосы для автомобилей в каждую сторону и две колеи линии метро.