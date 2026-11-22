Кустурица: хорошая документалистика будет выходить до конца моей жизни Режиссер Кустурица: когда идет война, документалистика становится пронзительной

Москва22 ноя Вести.В ближайшее время появится много оригинальных документальных фильмов. Такое мнение высказал ИС "Вести" сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица.

По его словам, документальное кино меняется во время военных конфликтов, становится пронзительным.

Я думаю, что до конца моей жизни будут выходить очень оригинальные, хорошие документальные фильмы. Когда идет война, документальные фильмы рассказывают истории не так, как в обычной жизни... События - это и есть документальный фильм, события такие драматические: человеческое, из глубины и с тем, что нужно, чтобы была форма сказал Кустурица

В Сербии не будет формализованного отношения к культуре России, подчеркнул сценарист.

Формула Сербии "ни Восток, ни Запад" сменилась на "и Восток, и Запад", добавил он.