"Лаборатория Касперского" переводит зарубежные "дочки" в Дубай "Лаборатория Касперского" переносит зарубежные "дочки" в ОАЭ

Москва25 сен Вести."Лаборатория Касперского" начала переносить зарубежные дочерние компании в Объединенные Арабские Эмираты, сообщило издание РБК со ссылкой на представителей компании.

Так, владельцем Kaspersky Lab Switzerland вместо лондонской Kaspersky Labs Limited стал дубайский Investikas Holding Limited. Аналогичное произошло с подразделениями "Лаборатории Касперского" во Франции и Чехии.

Параллельно в России была создана компания "Инвестикас", основной вид деятельности которой указан как "деятельность холдинговых компаний". Учредителями "Инвестикас" выступили Евгений Касперский (с долей 92%) и Вадим Богданов (8%).

[Компания] находится в процессе изменений, направленных на переход от вертикально интегрированного холдинга к географически диверсифицированной структуре прокомментировал ситуацию представитель "Лаборатории Касперского"

Ранее "Лаборатория Касперского" предупредила, что мошенники начали использовать интерес к выходу iPhone 18 для рассылки поддельных предложений о предзаказе.