Судно MV Hondius после дезинфекции отправилось из Нидерландов на Шпицберген

Лайнер после вспышки хантавируса отплыл из Роттердама на Шпицберген Судно MV Hondius после дезинфекции отправилось из Нидерландов на Шпицберген

Москва7 июн Вести.Круизный лайнер MV Hondius, выполнявший рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, после дезинфекции от хантавируса покинул порт Роттердама, где стоял три недели.

Судно возобновило рейсы: далее оно отправится на Шпицберген, где заберет пассажиров и отправится в круиз по Арктике. Об этом сообщается на сайте порта Роттердама.

Вспышка хантавируса произошла на лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали. После этого оно направилось в Роттердам, где было продезинфицировано.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск заражения хантавирусом в мировом масштабе остается низким.