Москва7 июнВести.Круизный лайнер MV Hondius, выполнявший рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, после дезинфекции от хантавируса покинул порт Роттердама, где стоял три недели.
Судно возобновило рейсы: далее оно отправится на Шпицберген, где заберет пассажиров и отправится в круиз по Арктике. Об этом сообщается на сайте порта Роттердама.
Вспышка хантавируса произошла на лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали. После этого оно направилось в Роттердам, где было продезинфицировано.
По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск заражения хантавирусом в мировом масштабе остается низким.