Лавров и замглавы правящего совета Йемена обсудили в ООН урегулирование кризиса Лавров завершил пятничную серию встреч в ООН разговором с представителем Йемена

Москва26 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил серию пятничных встреч на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговорами с заместителем председателя руководящего президентского совета Йемена Абдуллой аль-Алими Бавазиром.

На встрече обсуждалась внутриполитическая ситуация в Йемене на фоне эскалации напряженности в зоне Персидского залива и в акватории Красного моря, сообщил МИД России.

Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества, включая поддержание плотной координации в ООН и на других международных площадках. Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него в условиях эскалации напряженности в зоне Персидского залива и акватории Красного моря говорится в сообщении на сайте министерства

Лавров и Бавазир обсудили актуальные вопросы развития традиционно дружественных отношений между Россией и Йеменом, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что российская сторона отметила важность активизации международной поддержки усилиям по налаживанию под эгидой ООН диалога конфликтующих сторон, для выработки компромиссных решений и для сближения позиций.

Во второй половине пятницы, 25 сентября, Лавров также провел переговоры с главой МИД Гватемалы Карлосом Мартинесем, премьер-министром Барбадоса Миа Моттли, министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом, главой МИД Гайаны Хью Тоддом, а также с коллегами из Уругвая, Ирака Мальдив, Марокко.

В общей сложности Лавров провел в пятницу 14 двусторонних встреч.