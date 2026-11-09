"Интерфакс": Лавров не поедет на встречу СМИД ОБСЕ в Швейцарии

Лавров не примет участие во встрече СМИД ОБСЕ в Швейцарии "Интерфакс": Лавров не поедет на встречу СМИД ОБСЕ в Швейцарии

Москва9 ноя Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участие во встрече совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в швейцарском Лугано. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в Вене.

При этом российская сторона будет представлена на мероприятии.

Нет сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли Лавров принимать участие в СМИД ОБСЕ

6 февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что готов принять Лаврова на СМИД ОБСЕ в Лугано. По его словам, швейцарское председательство также готово обеспечить беспрепятственную выдачу виз российским делегатам, желающим участвовать в мероприятиях ОБСЕ.