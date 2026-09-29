Москва29 сенВести.Россия не получала от США при президенте Дональде Трампе никаких обнадеживающих комментариев по дипломатической собственности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров журналистам.
Министр на полях 23-й встречи международного дискуссионного клуба "Валдай" ответил на вопрос, есть ли реальные перспективы возвращения дипломатической собственности в связи с анонсами новых контактов с США о снятии раздражителей в отношениях.
Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. А по этой теме никогда со стороны американцев уже вот при администрации Дональда Трампа мы никаких обнадеживающих комментариев не слышалисказал Лавров
Ранее российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что РФ и США рассчитывают вскоре провести ряд контактов по снятию раздражителей. По его словам, переговоры коснутся темы виз и заблокированной дипломатической собственности России.