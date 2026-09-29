Лавров: по теме дипсобственности обнадеживающих комментариев от США не было

Лавров: от США при Трампе не было обнадеживающих комментариев о дипсобственности Лавров: по теме дипсобственности обнадеживающих комментариев от США не было

Москва29 сен Вести.Россия не получала от США при президенте Дональде Трампе никаких обнадеживающих комментариев по дипломатической собственности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров журналистам.

Министр на полях 23-й встречи международного дискуссионного клуба "Валдай" ответил на вопрос, есть ли реальные перспективы возвращения дипломатической собственности в связи с анонсами новых контактов с США о снятии раздражителей в отношениях.

Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. А по этой теме никогда со стороны американцев уже вот при администрации Дональда Трампа мы никаких обнадеживающих комментариев не слышали сказал Лавров

Ранее российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что РФ и США рассчитывают вскоре провести ряд контактов по снятию раздражителей. По его словам, переговоры коснутся темы виз и заблокированной дипломатической собственности России.