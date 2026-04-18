Лавров: отношения России и КНР глубже и надежнее классических военных союзов

Москва18 апр Вести.Отношения России и Китая глубже, выше и надежнее, чем "классический военный союз". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.

По словам Лаврова, некоторые политологи говорят о надобности заключения военного союза с КНР, "потому что все идет к войне".

Иногда говорят, почему вы с Китаем военный союз не заключите... На это мы уже ответили, это записано в документе, который был одобрен, подписан лидерами России и Китая, что наши отношения по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы сказал Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что это ощущение испытывают оба народа как на уровне обменов между людьми во всех сферах, так и на уровне руководства.

Ранее Лавров заявил, что на Западе планируется сформировать новый союз, направленный на противостояние Китаю.