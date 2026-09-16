Лавров спросил, не утонут ли Мальдивы от потока россиян

Лавров пошутил о миллионе российских туристов на Мальдивах Лавров спросил, не утонут ли Мальдивы от потока россиян

Москва16 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на прогноз о возможном росте числа российских туристов на Мальдивах до 1 млн человек в год. Дипломат поинтересовался, выдержат ли острова такой поток.

Мальдивский журналист отметил, что в 2025 году республику посетили более 278 тыс. туристов из России, и предположил, что в будущем их число может вырасти до миллиона в год.

А острова-то не потонут у вас от этого? пошутил Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи

Ранее турагент перечислил лучшие направления для отдыха с детьми. Мальдивы входят в список рекомендаций.