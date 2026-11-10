Лавров предупредил о риске ударов Киева по союзникам РФ Лавров: Киев в агрессивном раже может начать "наказывать" друзей России

Москва10 ноя Вести.Киев на определенном этапе может попытаться нанести удары по друзьям и союзникам России, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Министр ответил на просьбу оценить риски и вероятность ударов ВСУ по территории стран - участниц ОДКБ в случае переноса туда российских центров обработки данных.

Я не исключаю, что на каком-то этапе в таком, знаете, агрессивном раже вполне может киевский режим начать "наказывать" наших друзей и союзников. С него станется сказал Лавров, его слова приводит ТАСС

Министр отметил, что Россия уже занимается серьезным усилением обороны объектов критической инфраструктуры внутри страны. Кроме того, по итогам заседания приняты решения, которые планируется вынести на утверждение глав государств. Они касаются прежде всего совершенствования организации противовоздушной обороны и работы коллективных авиационных сил ОДКБ.

Лавров добавил, что помимо этих мер есть и другие возможности обеспечения безопасности, которые будут использоваться максимально.

Украинские БПЛА 11 октября атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. Это привело к полной остановке работы центра. Ранее киевский режим атаковал и другие объекты компании – в частности, в городе Сасово и в Калуге.