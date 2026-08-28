Лавров: РФ выступает за сотрудничество в сфере ИИ всеми странами без разделения

Лавров: проект США Pax Silica в сфере ИИ – навязывание ими технологий "вдолгую" Лавров: РФ выступает за сотрудничество в сфере ИИ всеми странами без разделения

Москва28 авг Вести.Вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ) следует обсуждать на глобальном уровне, без разделения стран по национальным или идеологическим признакам, однако США стремятся к обратному. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что в настоящее время существуют два ключевых объединения – американский Pax Silica и китайский WAICO. При этом не страны начали делиться на эти блоки, а "их начали делить", поскольку США рассматривают Китай как основного конкурента в этой сфере.

По некоторым профессиональным оценкам, которым можно доверять, КНР в этой сфере движется быстрее и эффективнее. Учитывая такую национальную черту, как дисциплина, готовность жертвовать свободным временем, посвящать всего или всю себя труду пояснил Лавров

Pax Silica, в свою очередь, был создан США с целью контролировать потоки полупроводников и других компонентов, необходимых для развития ИИ.

Конкретная задача – "подгрести под свой зонтик" как можно больше стран и выработать правила работы с искусственным интеллектом, включая его коммерциализацию, возможные виды использования двойного назначения вплоть до военного, чтобы эти правила устраивали США и они не позволяли участникам этого Pax Silica "перебегать" на сторону Китая сказал министр

Лавров напомнил, что Китай в июле 2026 года на первой Всемирной конференции по ИИ объявил о создании Всемирной организации по сотрудничеству в этой области (WAICO). Россия участвовала в конференции в качестве одного из основателей, отметил глава внешнеполитического ведомства.

В принципе, мы за то, чтобы это все обсуждалось универсально, а не разводилось по национальным или классовым идеологическим "квартирам". Китайский проект открыт для всех. А Pax Silica, скорее, такое келейное сотрудничество. Продажа технологий и их навязывание уже "вдолгую". Так что это будет непростой процесс заявил Лавров

Министр отметил, что озабоченность России по поводу опасений ученых относительно военного использования ИИ разделяет, в частности, Ватикан. Взаимодействие в этой сфере будет сложным и потребует серьезных усилий, заключил Лавров.

В Китае в начале июня 2026 года ввели в эксплуатацию первую в мире многожильную волоконно-оптическую линию, которая работает одновременно в трех диапазонах.