Москва28 авгВести.Северокорейские военнослужащие были единственными, кто находился с бойцами ВС РФ "в окопах" в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.
Дипломат напомнил, что в годы Второй мировой войны на стороне Советского Союза поначалу были США и Великобритания, и ряды союзников пополнялись по мере продвижения советских войск.
В этот раз многие же называют это мировой войной. Но с нами в окопах были только военнослужащие КНДР. Все остальные на той сторонезаметил Лавров
Он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не посредник и находится на стороне Украины. По словам Лаврова, это свидетельствует о действиях единого фронта Запада против России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе существует костяк стран, вовлеченных в украинский конфликт.