Лавров: только военные КНДР разделили с ВС РФ положение "в окопах"

Лавров рассказал о союзничестве военных России и КНДР в украинском конфликте Лавров: только военные КНДР разделили с ВС РФ положение "в окопах"

Москва28 авг Вести.Северокорейские военнослужащие были единственными, кто находился с бойцами ВС РФ "в окопах" в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Дипломат напомнил, что в годы Второй мировой войны на стороне Советского Союза поначалу были США и Великобритания, и ряды союзников пополнялись по мере продвижения советских войск.

В этот раз многие же называют это мировой войной. Но с нами в окопах были только военнослужащие КНДР. Все остальные на той стороне заметил Лавров

Он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не посредник и находится на стороне Украины. По словам Лаврова, это свидетельствует о действиях единого фронта Запада против России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе существует костяк стран, вовлеченных в украинский конфликт.