Лавров отметил, что Европа упустила шанс сохранить целостность Украины Лавров заявил о невыполнении Европой обязательств по соглашению 2014 года

Москва30 ноя Вести.Европейские страны не выполнили обязательства, взятые на себя в качестве гарантов соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине в феврале 2014 года. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров написал в своей статье для газеты "Ведомости".

Глава МИД РФ напомнил, что 21 февраля 2014 года представители украинской власти и оппозиции при посредничестве Германии, Франции и Польши подписали соглашение, предусматривавшее создание правительства национального единства и проведение досрочных президентских выборов "при отказе властей и оппозиции от какого-либо насилия".

В феврале 2014-го европейцы, возглавившие переговорный процесс между президентом и оппозицией, добились заключения соглашения об урегулировании кризиса… Однако уже в ночь на 22 февраля оппозиция… силой захватила правительственные здания и объявила о создании не "правительства национального единства", а "правительства победителей"… При этом европейцы не возмутились таким презрительным отношением к их подписям, а открыто поддержали путчистов написал Лавров

Лавров считает, что выполнение соглашения от февраля 2014 года позволило бы сохранить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Однако, по его оценке, европейские страны предпочли поддержать действия новых украинских властей.

Европейцам следовало бы не лицемерить и не жульничать, а заставить своих подопечных в Киеве выполнить подписанное в феврале 2014 года соглашение. Тогда удалось бы сохранить территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми сегодня грезят В. Зеленский и его западные хозяева говорится в статье

Европейские элиты с момента обретения Украиной независимости рассматривали ее как антироссийский плацдарм и навязывали конфронтационный подход, заставляя выбирать между Россией и Европой, отметил министр. В результате, как сообщалось ранее, Украина потеряла до половины населения после "евромайдана".