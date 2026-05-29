Москва29 маяВести.Молдавия, со стороны которой ранее было подано уведомление о выходе из СНГ, изъявила намерение остаться в 102 договорах экономической сферы. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В целом, работа по обращению Молдавии ведется специальной комиссией и будет длиться на протяжении года.
В апреле мы получили ноту о выходе Молдовы из трех основных соглашений, связанных с созданием СНГ. По уставу СНГ процедура выхода будет длиться год. За этот год будут проанализированы все договоры, в которых участвует Молдова, а их более 200. Тем более, что Молдова высказала пожелание в некоторых договорах остаться - в экономической сфере это 102 договора. Мы сейчас уже работаем. Специальная группа создана, которая изучает участие Молдовы в этих договорахсообщил он