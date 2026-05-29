Лебедев: Молдавия при выходе из СНГ выразила желания остаться в 102 договорах Молдавия хочет сохранить более сотни экономических договоров со странами СНГ

Москва29 мая Вести.Молдавия, со стороны которой ранее было подано уведомление о выходе из СНГ, изъявила намерение остаться в 102 договорах экономической сферы. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В целом, работа по обращению Молдавии ведется специальной комиссией и будет длиться на протяжении года.