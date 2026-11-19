Лерчек готовит завещание на случай плохого исхода лечения Лерчек после обсуждения с семьей подготовит завещание

Москва19 ноя Вести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) во время прямого эфира на своей странице в социальной сети рассказала, что готовит завещание на случай, если станет обузой для семьи после лечения.

Понимаю, что неблагоприятный исход в случае тяжелой болезни возможен, поэтому обговорила со своей семьей все возможные варианты развития событий сказала Чекалина

В ноябре Владимир Путин помиловал онкобольную Чекалину, сняв с нее наказание. Ранее суд приговорил ее к пяти годам условно и штрафу 763,5 млн рублей за вывод более 250 млн рублей в ОАЭ по подложным документам.