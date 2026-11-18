Лерчек рассказала о свадебных планах в прямом эфире В прямом эфире блогер Лерчек и Луис Сквиччиарини обсудили свадьбу

Москва18 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на онлайн-трансляции в своих соцсетях вместе с отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини ответили на вопрос подписчиков о свадьбе.

Нужно подумать, когда будет хороший момент приводятся слова Луиса Сквиччиарини

Мужчина добавил, что раскрывать детали заранее не хочется — тогда не будет сюрприза, и лаконично сказал, что скоро.

В середине ноября президент России помиловал Чекалину. Ранее суд приговорил ее к пяти годам условно, назначил штраф в 763,5 миллиона рублей и запретил администрировать сайты в течение трех лет из‑за вывода свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. Осенью болезнь стала прогрессировать — блогер начала повторный курс химиотерапии. Врачи посоветовали ей рассмотреть вариант CAR‑T‑клеточной терапии в Китае, и после помилования она сообщила, что планирует в ближайшее время отправиться туда.

Ранее сообщалось, что Чекалина пока не выехала в Китай на лечение.