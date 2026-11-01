Лихачев: в атомном экспорте Путин разбирается лучше меня

Лихачев признался, что в атомном экспорте Путин разбирается лучше него Лихачев: в атомном экспорте Путин разбирается лучше меня

Москва1 ноя Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" признался, что в атомном экспорте президент России Владимир Путин разбирается лучше него.

В атомном экспорте президент некоторые вопросы знает лучше меня. Я не знаю, почему, но иногда он поправляет и поправляет, в общем, вполне обоснованно сказал Лихачев

Он добавил, что, отмечая такой высокий уровень компетентности российского лидера, некоторые президенты - участники форума Россия - Африка захотели обсудить с Путиным вопросы в атомной энергетике.

Как отмечал Путин в ходе переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, работы по строительству египетской АЭС "Эль-Дабаа" идут по графику.