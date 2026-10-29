Москва29 октВести.Глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" рассказал, что по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси оценил, насколько египетский лидер глубоко разбирается в ядерной тематике.
Лихачев подчеркнул, что АЭС "Эль-Дабаа", которую Росатом строит в Египте, это крупнейшая на данный момент стройка в мире. На площадке задействовано более 30 тыс. человек.
Во время встречи президента России Владимира Путина с египетским лидером была поднята тема расширения станции, использования малой мощности и совместной работы над исследовательским реактором, рассказал глава Росатома.
Все эти темы получили продолжение сегодня в моем докладе господину президенту. С утра у нас состоялась встреча. И я, конечно, хочу подчеркнуть, что президент Египта глубоко разбирается в ядерной тематике и видит перспективы по очень многим направлениям дальнейшего расширения нашего сотрудничествасказал Лихачев
Ранее глава Росатома заявил, что Россия готова предложить начинающим атомным странам, в том числе в Африке, комплексные и выгодные решения.