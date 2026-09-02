Лихачев: РФ готова пойти на режим тишины для восстановления энергоснабжения ЗАЭС Лихачев: Россия готова на режим тишины, чтобы восстановить энергоснабжение ЗАЭС

Москва2 сен Вести.Россия готова пойти на режим тишины с целью восстановить внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом ИС "Вести" сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

У нас отработано взаимодействие с Министерством обороны, с Росгвардией, и мы готовы идти на режимы тишины для восстановления внешнего энергоснабжения. Мы просим, чтобы МАГАТЭ оказала патронаж, и физически присутствовали работники агентства во время движения цистерн с резервным дизтопливом сказал Лихачев

По его словам, ситуация на станции сложная, но находится под контролем. Глава Росатома напомнил, что с 20 августа ЗАЭС находится на внутреннем энергоснабжении.

Станция находится на внутреннем электроснабжении, снабжении дизель-генераторов. У нас оптимизирована их работа, минимизирован расход топлива, все под контролем, все безопасно, но это не может продолжаться вечно, и первая главная задача — это восстановление внешнего электроснабжения. Мы со своей стороны готовы, все ремонтные работы проведены отметил Лихачев

Также Росатом рассматривает вопросы пополнения запасов дизельного топлива на станции и снижения военной напряженности. Эти темы, как отметил Лихачев, планируется обсудить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Все три вопроса мы будем обсуждать с Гросси. Более того, я очень надеюсь, что до встречи с ним, а она состоится, как говорится, в понедельник, через понедельник, ряд вопросов мы уже урегулируем добавил глава Росатома

Лихачев также призвал Гросси назвать поименно виновников обстрела ЗАЭС и Энергодара.