Ливия хочет привлечь 40 млрд долларов для возвращения в число лидеров по нефти

Ливии потребуется до 40 млрд долларов для наращивания добычи нефти к 2030 году Ливия хочет привлечь 40 млрд долларов для возвращения в число лидеров по нефти

Москва18 авг Вести.Ливия рассчитывает привлечь от 30 до 40 млрд долларов для освоения нефтегазовых ресурсов и увеличения добычи нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году. Об этом заявил глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Масуд Сулейман в интервью Financial Times.

По словам руководителя NOC, сейчас страна добывает около 1,4 млн баррелей нефти в сутки. Ливия стремится восстановить позиции одного из крупнейших мировых производителей нефти, однако развитию отрасли мешает нехватка инвестиций.

Ливия обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородов – в стране обнаружено более 60 месторождений нефти и газа, для полноценного освоения которых необходимы значительные финансовые ресурсы.

Сулейман отметил, что действующая модель соглашений о разделе продукции предусматривает финансирование корпорацией своей доли затрат на разработку месторождений. Это делает проекты уязвимыми при задержках с государственным финансированием.

В связи с этим NOC рассматривает возможность изменения условий сотрудничества с международными нефтяными компаниями и возвращения к концессионной модели. При таком подходе инвесторы смогут взять на себя большую часть первоначальных расходов на разработку месторождений.