Москва18 апр Вести.Белоруссия свято соблюдает договор с Россией о союзничестве, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью RT.

Белорусский лидер подчеркнул: Россия и Китай – это давние "не просто партнеры, это друзья" Минска.

И когда вы вводили против нас санкции, американцы и европейцы, Китай и Россия открыли нам двери. И мы за счет этого фактически были спасены. Почему я должен против них сегодня вести какой-то диалог и какую-то политику? Тем более мы юридически с Россией подписали договор о союзничестве. Самый тесный договор, пытаемся выстроить некое Союзное государство... Что, американцы и Запад это не знали? Знали. Я свято соблюдаю этот договор