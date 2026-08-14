Лукашенко раскрыл, какой секрет хорошей формы рассказал ему Зюганов Зюганов посоветовал Лукашенко есть квашеную капусту для хорошей формы

Москва14 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал ему есть квашеную капусту, чтобы сохранять хорошую физическую форму. Кадры с рассказом белорусского лидера опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер сообщил об этом в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

У меня был Геннадий Андреевич Зюганов. Он худенький, 83 года, подтянутый. И он мне рассказал рецепт и говорит: "Квашеную капусту один раз в день после обеда обязательно" сказал Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что двое родителей и двое детей в семье – это база.