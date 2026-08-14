Москва14 авгВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал ему есть квашеную капусту, чтобы сохранять хорошую физическую форму. Кадры с рассказом белорусского лидера опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Белорусский лидер сообщил об этом в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.
У меня был Геннадий Андреевич Зюганов. Он худенький, 83 года, подтянутый. И он мне рассказал рецепт и говорит: "Квашеную капусту один раз в день после обеда обязательно"сказал Лукашенко
Ранее Лукашенко заявил, что двое родителей и двое детей в семье – это база.