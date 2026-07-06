Лукашенко заявил, что "партия войны" затягивает украинский конфликт Лукашенко: международная "партия войны" затягивает конфликт на Украине

Москва6 июл Вести.Международная "партия войны" намерена затянуть вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, которые приводит агентство БЕЛТА, отдельных западных политиков раздражают самостоятельность и независимость Белоруссии.

"Партия войны" всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная "партия войны" сказал Лукашенко

Белорусский лидер отметил, что некоторых политиков на Западе раздражает союз Белоруссии с Россией и приверженность Минска мирному урегулированию конфликта на Украине.

Евросоюз лишь на словах декларирует "приверженность миру", но на деле открыто взял курс на милитаризацию, расходуя миллиарды на закупку ударно-наступательных вооружений и нагнетая истерию о якобы "угрозе с востока", полагает белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, однако страна не намерена склонять голову перед врагом.