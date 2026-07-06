Москва6 июлВести.Международная "партия войны" намерена затянуть вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, которые приводит агентство БЕЛТА, отдельных западных политиков раздражают самостоятельность и независимость Белоруссии.
"Партия войны" всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная "партия войны"сказал Лукашенко
Белорусский лидер отметил, что некоторых политиков на Западе раздражает союз Белоруссии с Россией и приверженность Минска мирному урегулированию конфликта на Украине.
Евросоюз лишь на словах декларирует "приверженность миру", но на деле открыто взял курс на милитаризацию, расходуя миллиарды на закупку ударно-наступательных вооружений и нагнетая истерию о якобы "угрозе с востока", полагает белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, однако страна не намерена склонять голову перед врагом.