Лукьянов: бессмысленно фантазировать о новой площадке для переговоров по Украине

Лукьянов: не стоит фантазировать о новой площадке для переговоров по Украине Лукьянов: бессмысленно фантазировать о новой площадке для переговоров по Украине

Москва19 ноя Вести.Фантазировать о новой европейской площадке для трехсторонних переговоров по Украине нецелесообразно, заявил научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в интервью ТАСС.

Столица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби устраивает все стороны, отметил Лукьянов.

Фантазировать о каких-то других площадках не имеет смысла приводит ТАСС слова Лукьянова

Эксперт считает контрпродуктивным связывать подключение европейцев к трехсторонним переговорам с надуманными идеями о смене площадки.

Газета La Repubblica написала, что европейцы предлагают провести следующий раунд переговоров по Украине в Европе. Речь идет о Швейцарии, Норвегии или Турции.