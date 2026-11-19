Москва19 нояВести.Фантазировать о новой европейской площадке для трехсторонних переговоров по Украине нецелесообразно, заявил научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в интервью ТАСС.
Столица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби устраивает все стороны, отметил Лукьянов.
Фантазировать о каких-то других площадках не имеет смыслаприводит ТАСС слова Лукьянова
Эксперт считает контрпродуктивным связывать подключение европейцев к трехсторонним переговорам с надуманными идеями о смене площадки.
Газета La Repubblica написала, что европейцы предлагают провести следующий раунд переговоров по Украине в Европе. Речь идет о Швейцарии, Норвегии или Турции.