Москва26 июнВести.Плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС (ЗАЭС), процесс прошел штатно, говорится в Telegram-канале станции.
На Запорожской атомной электростанции состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергииотмечается в сообщении
По данным ЗАЭС, смена экспертов МАГАТЭ прошла в штатном режиме, четыре специалиста приступили к наблюдению за состоянием станции.
Неделю назад директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что безопасность станции обеспечена в полном объеме, она не несет угрозы ни населению, ни окружающей среде с точки зрения радиационной опасности.