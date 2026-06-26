МАГАТЭ провело плановую ротацию наблюдателей на Запорожской АЭС Плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС

Москва26 июн Вести.Плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС (ЗАЭС), процесс прошел штатно, говорится в Telegram-канале станции.

На Запорожской атомной электростанции состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии отмечается в сообщении

По данным ЗАЭС, смена экспертов МАГАТЭ прошла в штатном режиме, четыре специалиста приступили к наблюдению за состоянием станции.

Неделю назад директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что безопасность станции обеспечена в полном объеме, она не несет угрозы ни населению, ни окружающей среде с точки зрения радиационной опасности.