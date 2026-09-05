МАГАТЭ сообщило, что в районе ЗАЭС вступило в силу временное перемирие

МАГАТЭ: в районе Запорожской АЭС вступило в силу временное перемирие МАГАТЭ сообщило, что в районе ЗАЭС вступило в силу временное перемирие

Москва5 сен Вести.Временное прекращение огня вступило в силу в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для ремонта ЛЭП. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его заявление опубликовано в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.

Сегодня вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, чтобы обеспечить ремонт линии электропередачи, необходимый для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после длительного отключения сказано в сообщении

ЗАЭС 20 августа потеряла соединение с единственной оставшейся линией электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ из-за военной активности на северной стороне Днепра. С тех пор для охлаждения шести реакторов и бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива используются аварийные дизель-генераторы.

Ремонтные работы должны начаться в субботу, после разминирования территории, следует из публикации. Во время проведения работ команда МАГАТЭ будет следить за ситуацией.