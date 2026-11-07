Москва7 нояВести.Граждане Украины могли бы уже свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского, если бы он не находился под охраной западных спецслужб, заявил военный эксперт, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в YouTube-канале.
Нет никаких сомнений в том, что Россия победит в конфликте на Украине. Это становится очевидным, если учитывать, какая огромная огневая мощь обрушилась на Украину в последние несколько недель, подчеркнул эксперт.
Эта страна [Украина], по сути, уже лежит в руинах, а население там негодует и злится на правительство в Киеве. Наш друг Зеленский и его приятели выжили лишь потому, что их окружают и поддерживают сотрудники Ми-6 и ЦРУ. У них есть тысячи наемников, которых привезли в страну, чтобы хоть как-то восполнить нехватку живой силыотметил Макгрегор
Режим Зеленского - это агонизирующий режим, а на фронте украинские войска не в силах долго противостоять натиску российских сил.
Армия России обладает всеми необходимыми силами и людскими ресурсами, чтобы выполнить все поставленные задачизаключил эксперт
Член Совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров, комментируя скандал с пыточной под Киевом для ИС "Вести", заявил, что киевские власти превращают украинцев в рабов.