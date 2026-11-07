Аналитик Макгрегор: Зеленский до сих пор жив лишь благодаря Ми-6 и ЦРУ

Макгрегор: Зеленского защищают Ми-6 и ЦРУ, поэтому он еще жив Аналитик Макгрегор: Зеленский до сих пор жив лишь благодаря Ми-6 и ЦРУ

Москва7 ноя Вести.Граждане Украины могли бы уже свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского, если бы он не находился под охраной западных спецслужб, заявил военный эксперт, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в YouTube-канале.

Нет никаких сомнений в том, что Россия победит в конфликте на Украине. Это становится очевидным, если учитывать, какая огромная огневая мощь обрушилась на Украину в последние несколько недель, подчеркнул эксперт.

Эта страна [Украина], по сути, уже лежит в руинах, а население там негодует и злится на правительство в Киеве. Наш друг Зеленский и его приятели выжили лишь потому, что их окружают и поддерживают сотрудники Ми-6 и ЦРУ. У них есть тысячи наемников, которых привезли в страну, чтобы хоть как-то восполнить нехватку живой силы отметил Макгрегор

Режим Зеленского - это агонизирующий режим, а на фронте украинские войска не в силах долго противостоять натиску российских сил.

Армия России обладает всеми необходимыми силами и людскими ресурсами, чтобы выполнить все поставленные задачи заключил эксперт

Член Совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров, комментируя скандал с пыточной под Киевом для ИС "Вести", заявил, что киевские власти превращают украинцев в рабов.