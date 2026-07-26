Главком ВМФ: МРК "Буря" поступил на дежурство в системе обороны Ленобласти

Малый ракетный корабль "Буря" вошел в систему обороны Ленинградской области Главком ВМФ: МРК "Буря" поступил на дежурство в системе обороны Ленобласти

Москва26 июл Вести.Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 включен в систему обороны важнейших экономических объектов Ленинградской области. Об этом заявил главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал флота Александр Моисеев.

О поступлении МРК "Буря" на дежурство Моисеев доложил президенту России Владимиру Путину в Адмиралтействе.

Поступили, в том числе на Северный флот морской тральщик проекта 12700 "Полярный", на Балтийский флот - малый ракетной корабль проекта 22800 "Буря". Надо отметить, что данный корабль в кратчайшие сроки подготовлен и включен в систему обороны важных экономических объектов Ленинградской области сказал Моисеев, чьи слова приводит ТАСС

В воскресенье, 26 июля, в России отмечают День Военно-Морского Флота.

Президент России вручил в Адмиралтействе в торжественной обстановке государственные награды отличившимся военным.

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