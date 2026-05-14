Маск показывал гримасы на банкете с Трампом и Си Цзиньпином в Китае

Москва14 мая Вести.Во время официального приема в Пекине с участием глав делегаций США и Китая Илон Маск, американский миллиардер и глава Tesla со SpaceX, принялся корчить забавные рожи прямо на глазах у камер. Инцидент запечатлели на видео, которое распространило издание Daily Mail.

Группа из десятков ведущих американских бизнес-лидеров сопровождает Дональда Трампа в китайской столице — визит стартовал 14 мая. Гостей пригласили на торжественный банкет с обедом. На кадрах видно, как стоящий позади Маска CEO Apple Тим Кук чинно улыбается в объектив, в то время как сидящий предприниматель гримасничает и демонстрирует большие пальцы вверх.

Ранее тем же днем Маск появился в Великом зале народных представителей вместе с сыном Икс Æ А-12. Мальчик был в жилете с китайскими мотивами и с рюкзаком в форме дракона.

Поездка топ-менеджеров США проходит параллельно переговорам Трампа с Си Цзиньпином.