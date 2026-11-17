Москва17 нояВести.Судебное решение о прекращении уголовного дела в отношении своего сына, актера Владислава Бенграфа, обжаловала его мать, сообщает РИА Новости.
Уголовные дела в отношении Владислава и Евгении Бенграф были прекращены 29 октября в связи с их смертью. Мать Владислава выступила против прекращения дела и добивалась восстановления честного имени сына.
Из материалов следует, что апелляционная жалоба поступила в суд 13 ноября, дата ее рассмотрения пока не назначенаговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что актер театра "ФЭСТ" и его жена зарезали друг друга в апреле. Их тела с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Мытищах. По версии следствия, ссора произошла после того как супруга сообщила Бенграфу о намерении развестись.
Мать Евгении Бенграф Ольга Сучкова также обжаловала судебное решение, однако ее жалоба была возвращена судом для пересоставления.