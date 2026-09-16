Медведев: противники РФ не гнушаются ничем, чтобы посеять смуту и страх

Медведев: чтобы посеять смуту и страх, противники России не гнушаются ничем Медведев: противники РФ не гнушаются ничем, чтобы посеять смуту и страх

Москва16 сен Вести.Противники России не гнушаются ничем, чтобы посеять страх и смуту, а также раздробить и запугать общество. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии "Единая Россия".

По его словам, речь идет не только о киевском режиме, но и о других российских противниках.

Наши противники, я имею в виду, естественно, всех наших противников, а не только киевскую хунту, не гнушаются ничем, чтобы посеять смуту и страх, раздробить и запугать общество сказал Медведев

Зампред Совбеза РФ также заявил, в частности, что Россия проводит избирательную кампанию "под беспримерным давлением" иностранных государств, которые враждебно настроены к российской стороне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова противостоять "извращенным провокациям" Запада в период выборов в Государственную думу.

Выборы в Госдуму будут проходить с 18 по 20 сентября 2026 года.