Москва14 маяВести.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что преемник главы киевского режима Владимира Зеленского примет требования США. Соответствующий пост он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.
Любой новый человек, пришедший на смену дергающемуся ублюдку, будет начинать с уничтожения наследия предшественника. Слишком уж плохо все. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора – США, – существенно вышенаписал он
По словам Медведева, тому, кто придет на смену Зеленскому, будет намного проще принять неизбежное.
Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной. Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра. Более того, как это ни парадоксально, такая крыса может получить их признание и защиту даже за факт капитуляции. И благополучно дотянуть до нового "майдана"подчеркнул зампред российского Совбеза
Тем не менее, он подчеркнул, что пока альтернативы для Зеленского пока нет.