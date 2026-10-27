Медведев рассказал о впечатлениях от поездки в Намибию в 2009 году Дмитрий Медведев назвал Намибию впечатляющей страной

Москва27 окт Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с теплотой вспоминает поездку в Намибию в 2009 году. По его словам, страна произвела на него сильное впечатление красотой и масштабами.

Сердечно приветствую вас в Москве, рад познакомиться с вами... Хотел бы тоже в первых строках отметить, что с теплотой вспоминаю свое посещение Намибии в рамках моей поездки по странам Африки в 2009 году. Ваша страна тогда на меня произвела неизгладимое впечатление своей красотой и масштабами. Тогда были очень хорошие переговоры, и вы в тот период тоже работали в правительстве отметил Медведев

Медведев сказал об этом на встрече с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой, прибывшей в Москву для участия в саммите "Россия — Африка".