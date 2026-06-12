Медведев в День России измельчил шредером фото Мерца, фон дер Ляйен и Стармера

Дмитрий Медведев опубликовал ролик с измельчающим лидеров ЕС шредером Медведев в День России измельчил шредером фото Мерца, фон дер Ляйен и Стармера

Москва12 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором с помощью шредера измельчает фотографии лидеров Евросоюза.

Пост в Telegram-канале он также сопроводил поздравлением с Днем России.

Машина разрезала на мелкие фрагменты портреты канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России! говорится в подписи к видео

Медведев 30 мая выложил видеоролик, сгенерированный ИИ, на котором изображены испуганные ответным ударом Вооруженных сил России европейские лидеры.