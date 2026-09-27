Москва27 сен Вести.Задача установки памятника советскому женскому партизанскому отряду "Родина" во Франции заключалась в том, чтобы выйти за рамки геополитического уровня и показать единение народов. Об этом в комментарии для ИС "Вести" заявил мэр коммуны Тиль Стефан Бруско.

Цель заключалась в том, чтобы выйти за рамки того, что происходит на геополитическом уровне, и показать, что иногда народы, которые, возможно, противостоят друг другу, впоследствии могут объединиться и вместе бороться против общего врага. Этот общий враг никуда не исчез, он все еще существует, он остается скрытым, он не исчез окончательно сказал он

Ранее сообщалось, что посольства России и Белоруссии открыли памятник советскому женскому партизанскому отряду "Родина" в коммуне Тиль. Участники церемонии возложили к мемориалу цветы и отдали долг памяти членам отряда.

Женский партизанский отряд "Родина" воевал на территории Франции в годы Второй мировой войны. Он был сформирован из 37 советских женщин-узниц нацистского концлагеря Эрувиль около Тиля. 8 мая 1944 года они совершили дерзкий побег из-за колючей проволоки и присоединились к рядам французского Сопротивления как отдельный партизанский отряд.