Мелони: встреча Сальвини с работающими в РФ итальянскими компаниями естественна

Мелони высказалась о встрече Сальвини с работающими в РФ итальянскими компаниями Мелони: встреча Сальвини с работающими в РФ итальянскими компаниями естественна

Москва16 сен Вести.Встреча вице-премьера, министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини с итальянскими компаниями, работающими в России, является естественной вещью. На это указала премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров.

Рим, как заметила Мелони, не вводил полного запрета на деятельность бизнеса Италии в России.

Встречу Сальвини с итальянскими компаниями, работающими в России, я считаю самой естественной вещью в мире сказала Мелони

Она также напомнила, что при министерстве иностранных дел Италии уже два года действует постоянная рабочая группа по вопросам работающих в РФ компаний.

Также Мелони не увидела ничего необычного в том, что на встрече присутствовал посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

Итальянский премьер объяснила, что страна не разрывала дипломатические отношения с Россией, а потому "бывает, что это регулярно аккредитованное дипломатическое представительство общается с итальянскими властями".

Ранее Сальвини в интервью ИС "Вести" сообщил о сотнях итальянских предпринимателей, желающих вернуться на российский рынок.