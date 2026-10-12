Москва12 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц представил обновленный курс Христианско-демократического союза, пытаясь вернуть популярность партии после двух поражений на региональных выборах в восточной Германии, где ХДС уступил ультраправым. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, новый образ партии строится на более мягкой риторике: вместо прежних призывов больше работать и реже брать больничные ХДС делает акцент на доступности жизни, социальной справедливости и снижении повседневных расходов.

После двухдневного совещания руководства партии в Берлине Мерц заявил, что для восстановления доверия к реформам необходимо сделать жизнь граждан более доступной. Среди предложений - снижение налога на электроэнергию до минимального уровня, разрешенного в ЕС. По оценке канцлера, эта мера будет стоить бюджету около 5 млрд евро в год и должна поддержать домохозяйства и промышленность.

В программе ХДС также предлагается расширить льготы для родителей, упростить строительные нормы для удешевления жилья и улучшить доступ пациентов с государственной страховкой к врачам дефицитных специальностей. Партия при этом обещает сохранить социальное государство и сделать его систему более справедливой.

Одновременно ХДС оставляет в программе традиционные консервативные пункты: сокращение регулирования, ограничение притока просителей убежища, депортацию иностранцев, обвиняемых в преступлениях, а также снижение государственных расходов.

Politico отмечает, что ребрендинг должен укрепить позиции Мерца и правительства, однако пока неизвестно, поможет ли он восстановить доверие избирателей, ведь ранее рейтинг ХДС опустился до минимума, как и уровень симпатии к самому политику. Сам канцлер признал, что на это потребуется время, и заявил о готовности партии скорректировать политический курс после неудачных выборов.