Москва20 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц указал на необходимость продолжения реформ на Украине, особо выделив сферы верховенства права и противодействия коррупции. Об этом он заявил, выступая на 9-м германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

По словам главы немецкого правительства, эти преобразования выступают условием для дальнейшего выделения Украине финансовой помощи и инвестиций.

Реформы нужно быстро и решительно продолжать. Особенно, и я говорю об этом открыто, речь идет о верховенстве права и борьбе с коррупцией приводит слова Мерца агентство Reuters

Сообщения о коррупции на Украине, в том числе в военной сфере, появляются регулярно. В настоящее время идет антикоррупционное расследование "Карфаген", посвященное покровительству силовиков организованным преступным группам.