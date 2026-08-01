Москва1 авг Вести.Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил британского модельера Джона Гальяно центральной фигурой бала Met Gala-2027. Он также станет героем весенней выставки Института костюма под названием "Джон Гальяно: Горизонты". Об этом пишет Deadline.

Гальяно станет третьим из ныне живущих модельеров, чьи персональные выставки проходят в Метрополитен-музее. Ранее этого были удостоены Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рей Кавакубо из Comme des Garçons в 2017 году.

Выставка будет открыта весной следующего года. Ее лейтмотивом станет весь сорокалетний путь Гальяно в мире моды – от выпускной коллекции 1984 года в Центральном колледже искусств и дизайна им. Сент-Мартинса до работы в модных домах Givenchy, Christian Dior и Maison Margiela. В экспозиции будут представлены предметы одежды, аксессуары, эскизы, исследовательские книги, архивные материалы и макеты.

Однако выставка затронет и другую сторону карьеры дизайнера, в том числе увольнение из Dior из-за его расистских и антисемитских высказываний. Организаторы мероприятия указали, что экспозиция помимо прочего рассмотрит взаимосвязь между творческими взлетами и этической ответственностью.

Открытие выставки традиционно будет ознаменовано проведением бала Met Gala-2027. Официальный дресс-код события, сопредседатели и организационный комитет будут названы позже.

Ранее британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе российского бренда Ekonika. Кадры размещены на официальном сайте модной сети.