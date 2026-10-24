Москва24 окт Вести.Метеозонды и воздушные шары с прикрепленными FPV-дронами, направленные в сторону московских аэропортов, могли запускать из семи областей Украины. Об этом сообщил метеоролог и военный специалист Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Если это так, то согласно воздушному выносу в тропосфере с юго-запада на северо-восток, метеозонды были запущены противником, как минимум, на высоты от 5 до 12 км написал он

По его оценке, вероятными районами запуска являются Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Полтавская, Днепропетровская и Николаевская области.

Среди возможных мест запуска специалист назвал пункты аэрологического зондирования в Чернигове, Сумах, Конотопе, Киеве, Полтаве, Лубнах, Харькове, Изюме и Днепропетровске.

Тишковец при этом учитывал направление воздушных потоков в тропосфере. Кроме того, он уточнил, что скорость движения метеозондов в зависимости от высоты составляла от 35 до 60 км/ч. При запуске вблизи украинской границы они способны достичь Москвы за 8-10 часов.

По прогнозу метеоролога, в ближайшие дни направление ветра существенно не изменится, что сохраняет вероятность повторных попыток такой атаки.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночное время российская ПВО сбила 616 украинских дронов.