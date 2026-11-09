Москва9 нояВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус поспорили на тему о возможном участии страны в программе GCAP по созданию истребителя шестого поколения, сообщили источники издания Handelsblatt.
Ранее потерпел провал немецко-французский проект создания истребителя. Сейчас обсуждается возможное участии Германии в альтернативном проекте GCAP, который продвигают уже несколько лет Британия, Италия и Япония.
Мерц и его советники выступают за присоединение к Глобальной программе боевой авиации (GCAP)… У Писториуса есть сомненияговорится в сообщении
Отмечается, что канцлер Германии рассматривает программу GCAP как возможность сильнее сблизиться с другими странами Европы, Британией и Японией, а также укрепить немецкие вооруженные силы.
В то же время на немецкого министра обороны влияют представители авиационной промышленности. Они недовольны тем, что в рамках проекта GCAP от Германии требуется лишь финансирование, а остальные задачи уже распределены между другими странами, и ФРГ не будет равноправным партнером.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса, которому нужно больше денег, больше заказов, чтобы и ему "перепадало".