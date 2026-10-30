Москва30 окт Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится вовлечь Германию в процесс создания военной авиации и развития ВПК совместно с Японией, чтобы не остаться в стороне от глобальных событий. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

В рамках своего недельного азиатского турне канцлер Германии Фридрих Мерц совершил официальный визит в Японию. В ходе переговоров стороны достигли соглашения о рассмотрении перспектив совместной разработки истребителя нового поколения, известного под кодовым названием GCAP. Кроме того, были затронуты вопросы наращивания масштабов совместных военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе.

[Канцлер ФРГ Фридрих] Мерц поехал с японцами встречаться и выступая, сказал: "Несмотря на то, что Германию и Японию разделяет 9 000 км, мы все-таки очень близки друг к другу. Мы должны вместе создавать военную авиацию и ВПК развивать". У меня уже складывается ощущение, что немцы поняли, что вот-вот начнется третья мировая, но в этот раз, может быть, не с них, и им как-то очень обидно, что вот эта вся заваруха-вечеринка будет без них. И они всеми способами пытаются сделать так, чтоб по доброй традиции они находились в центре этого процесса заявил Сардарян

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для документального фильма "Забытый Генерал" китайской компании "Лаолэй филмс" заявила, что реваншистский курс Японии может привести к печальным последствиям. Москва предупреждает Токио об опасности такого развития событий.