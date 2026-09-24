Москва24 сенВести.США больше не являются для Бельгии таким же надежным союзником, каким были прежде. Это следует из подготовленного бельгийским МИД документа, с содержанием которого ознакомилась Financial Times.
По утверждению газеты, Брюсселю необходимо пересмотреть свои отношения с Вашингтоном и диверсифицировать партнерские соглашения.
Теперь ясно, что американский партнер больше не является тем союзником, каким он был в прошломговорится в документе
При этом бельгийские власти признают, что все еще зависят от Штатов в ряде политических и экономических вопросах.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент России Владимир Путин не стремится к конфликту с альянсом НАТО.