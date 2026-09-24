В МИД Бельгии заявили, что США больше не являются надежным союзником для нее

МИД Бельгии назвал США ненадежным союзником В МИД Бельгии заявили, что США больше не являются надежным союзником для нее

Москва24 сен Вести.США больше не являются для Бельгии таким же надежным союзником, каким были прежде. Это следует из подготовленного бельгийским МИД документа, с содержанием которого ознакомилась Financial Times.

По утверждению газеты, Брюсселю необходимо пересмотреть свои отношения с Вашингтоном и диверсифицировать партнерские соглашения.

Теперь ясно, что американский партнер больше не является тем союзником, каким он был в прошлом говорится в документе

При этом бельгийские власти признают, что все еще зависят от Штатов в ряде политических и экономических вопросах.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент России Владимир Путин не стремится к конфликту с альянсом НАТО.