Москва13 июл Вести.Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова. Об этом сообщила глава МИД страны Элина Валтонен.

Дипломат объяснила вызов тем, что Россия якобы причастна к кибератакам, несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.

Сегодня я вызвала посла Российской Федерации для беседы написала Валтонен в соцсети X

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с главами мировых агентств, что нет ни одного доказанного факта диверсий и кибератак со стороны России.