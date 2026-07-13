Москва13 июлВести.Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова. Об этом сообщила глава МИД страны Элина Валтонен.
Дипломат объяснила вызов тем, что Россия якобы причастна к кибератакам, несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.
Сегодня я вызвала посла Российской Федерации для беседынаписала Валтонен в соцсети X
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с главами мировых агентств, что нет ни одного доказанного факта диверсий и кибератак со стороны России.