Москва27 нояВести.Государственной сектор России находится "под огнем" атак хакеров, заявил замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД Эрнест Чернухин в интервью ТАСС.
Атаки продолжаются постоянно, меняется лишь их интенсивность, отметил дипломат.
Весь наш государственный сектор в период СВО находится под постоянным прицелом, под огнем. Но мы с этим справляемсяприводит ТАСС слова Чернухина
Дипломат отметил, что Россия открыта к диалогу со странами Запада по международной информационной безопасности.
Ранее стало известно, что 44% веб‑атак на российские компании оказались в первом полугодии 2026 года многоэтапными, что превышает показатели первого полугодия 2025 года.