МИД: госсектор России находится "под огнем" хакерских атак Чернухин: российский госсектор находится "под огнем" хакерских атак

Москва27 ноя Вести.Государственной сектор России находится "под огнем" атак хакеров, заявил замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД Эрнест Чернухин в интервью ТАСС.

Атаки продолжаются постоянно, меняется лишь их интенсивность, отметил дипломат.

Весь наш государственный сектор в период СВО находится под постоянным прицелом, под огнем. Но мы с этим справляемся приводит ТАСС слова Чернухина

Дипломат отметил, что Россия открыта к диалогу со странами Запада по международной информационной безопасности.

Ранее стало известно, что 44% веб‑атак на российские компании оказались в первом полугодии 2026 года многоэтапными, что превышает показатели первого полугодия 2025 года.