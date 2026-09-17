Москва17 сенВести.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с французским послом Николя де Ривьером разъяснил ему российскую позицию по решению конфликта на Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча Галузина и де Ривьера состоялась в четверг по инициативе посла Франции в РФ.
Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путем полного и необратимого устранения его первопричинговорится в сообщении
Отмечается, что в беседе с послом был сделан акцент на защите прав русскоязычного населения Украине и обеспечении законных интересов России в сфере безопасности.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике и назвала вруном главу французского внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэля Барро за его слова, что Россия в украинском конфликта якобы "слаба".