Захарова: РФ сделала представление Японии из-за учений с США у восточных границ

МИД РФ: посольству Японии в России сделано представление из-за учений с США Захарова: РФ сделала представление Японии из-за учений с США у восточных границ

Москва1 сен Вести.Россия 31 августа сделала представление посольству Японии в Москве в связи с трехстороними военными учениями при участии Токио, Вашингтона и Сеула. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявление было сделано в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

31 августа посольству Японии в России было сделано представление с изложением озабоченности относительно данных маневров​​. Японской стороне было твердо указано категорическую недопустимость провокационной военной активности у восточных рубежей нашей страны сказала дипломат

Военные трехсторонние учения, о которых идет речь, запланированы на период с 7 по 11 сентября в международных водах в районе острова Чеджу.

В августе два корабля Тихоокеанского флота России провели противолодочное учение в Японском море, найдя и уничтожив субмарину условного противника с применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.