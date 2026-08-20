Москва20 авгВести.Российский МИД призывает россиян за рубежом быть бдительными и в преддверии выборов в Госдуму не поддаваться на провокации, заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Мы призываем всех российских граждан, особенно находящихся за рубежом..., проявлять бдительность и не поддаваться на провокациисказала Захарова
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что перед выборами в России количество провокаций со стороны западных разведывательных структур может резко вырасти.